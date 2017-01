Merkel critica restrições à imigração nos EUA

O desacordo alemão acontece na manhã seguinte a uma reunião telefónica entre Donald Trump e Angela Merkel.



Os comunicados de imprensa emitidos no final desta reunião, quer nos EUA quer na Alemanha, não fazem qualquer menção às novas restrições à imigração em solo norte-americano.



"A Convenção de Genebra sobre os refugiados apela à comunidade internacional que acolha as pessoas a fugir da guerra de uma forma humanitária" e "a Chanceler apresentou [este] argumento" durante o seu encontro telefónico com Donald Trump, precisou o porta-voz.



O decreto norte-americano sobre a "proteção da nação contra a entrada de terroristas estrangeiros nos EUA", que entrou em vigor na sexta-feira, proíbe durante 90 dias a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de sete países considerados de risco por Washington: o Iraque, o Irão, o Iémen, a Líbia, o Sudão e a Somália.



A Chanceler alemã, Angela Merkel, considera injustificadas as restrições dos EUA à imigração com origem em sete países muçulmanos, decididas pelo presidente Donald Trump, afirmou este domingo o porta-voz da líder alemã, Steffen Seibert."Ela está convencida de que, mesmo no quadro da luta indispensável contra o terrorismo, não é justificável colocar pessoas sob uma suspeita generalizada em função das suas origens ou crenças", disse o porta-voz, num comunicado citado pela agência de notícias alemã DPA."A Chanceler lamenta a proibição de entrada [nos EUA], imposta pelo governo norte-americano contra refugiados e cidadãos de determinados países", acrescentou Steffen Seibert.