Merkel designa sucessora

Annegret Kramp-Karrenbauer vai liderar a CDU.

Por Ricardo Ramos | 08:54

A chanceler alemã Angela Merkel nomeou esta segunda-feira a atual ministra-presidente do estado federal do Sarre, Annegret Kramp-Karrenbauer, como candidata ao cargo de secretária-geral da CDU, num primeiro passo destinado a preparar a sua sucessão política.



"Conhecemo-nos há muito tempo e confiamos uma na outra, embora cada uma tenha as suas ideias", afirmou a chanceler sobre Kramp-Karrenbaeur, de 55 anos, batizada pela Imprensa como "mini-Merkel".



Desde as eleições de setembro, em que a CDU foi o partido mais votado mas teve o seu pior resultado de sempre, que Merkel está a ser pressionada pelos aliados para renovar a direção do partido e começar a preparar a sua sucessão.



A chanceler diz que pretende cumprir os quatro anos de mandato mas muitos analistas acreditam que poderá ceder a chefia do governo a Kramp-Karrenbauer antes de 2021.