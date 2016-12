Merkel diz que ameaça terrorista continua

Merkel também expressou profundo agradecimento às autoridades italianas e em particular aos dois polícias que confrontaram o tunisino.



A chanceler disse ainda ter ordenado uma investigação abrangente ao caso de Anis Amri, que as autoridades alemãs seguiram durante meses este ano por suspeita de planear um ataque.



"A nossa democracia, o nosso Estado de direito, os nossos valores e a nossa humanidade" são as alternativas ao "mundo cheio de ódio do terrorismo" e vão prevalecer, disse Merkel.



A chanceler alemã, Angela Merkel, considerou esta sexta-feira que o perigo "imediato" foi afastado, após a morte do presumível autor do atentado de Berlim, abatido em Milão, mas que a ameaça terrorista continua presente."Podemos estar aliviados pelo facto de o perigo imediato ter sido afastado", mas "o perigo terrorista no seu conjunto continua presente, como há vários anos", declarou Merkel à imprensa em Berlim.O tunisino Anis Amri, que terá conduzido o camião que na segunda-feira abalroou um mercado de Natal em Berlim, matando 12 pessoas e ferindo 48, foi abatido numa troca de tiros com a polícia italiana durante um controlo policial.