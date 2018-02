Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Merkel e SPD chegam a acordo de governo na Alemanha

A chanceler alemã afirma que a CDU teve de fazer cedências dolorosas para formar governo.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:06

A chanceler alemã, Angela Merkel, anunciou esta quarta-feira um acordo entre o seu partido, a União Democrata Cristã (CDU), e os sociais-democratas do SPD que põe fim a meses de impasse político e vazio de poder na Alemanha. Merkel disse, contudo, que o acordo para formar uma nova grande coligação custou cedências dolorosas à CDU.



Uma das cedências mais visíveis foi a entrega ao SPD do cargo-chave de ministro das Finanças, ocupado até há bem pouco tempo por Wolfgang Schäuble. "Após tantos anos em que Schäuble foi ministro das Finanças, tornando-se ele mesmo uma instituição, foi duro para muitos de nós não poder manter esse ministério", afirmou Merkel.



Schäuble foi especialmente odiado devido à rigidez em matéria de disciplina fiscal e medidas de austeridade.



O líder do SPD, Martin Schulz, frisou, por isso, que o acordo vai pôr fim "à austeridade forçada" e marcar "uma mudança fundamental na direção da Europa". Schulz acrescentou que será criado um plano de investimento para a Zona Euro e concluiu: "A Alemanha voltará a ter um papel ativo na liderança da União Europeia".



Outras mudanças destacadas pelo líder do SPD são o combate aos contratos precários e o aumento dos salários mínimos para estagiários.



O acordo tem ainda de ser ratificado pelas bases do SPD, o que será feito por meio de uma votação postal cujos resultados demorarão algumas semanas e implicar novos obstáculos. Contudo, Schulz afirmou-se otimista.



Os contornos do acordo levaram já alguns analistas a considerarem o SPD o grande vencedor das negociações. "Este é o primeiro governo do SPD liderado por um chanceler da CDU", escreveu Julian Reichelt, editor do jornal ‘Bild’, o mais vendido da Alemanha.



Recorde-se que a Alemanha está com um governo de gestão desde as eleições de 24 de setembro de 2017. Esta demora preocupou a UE, atualmente a braços com o processo de Brexit e com a necessidade de reformas na Zona Euro.



SAIBA MAIS

8 anos

A Alemanha foi governada nas últimas décadas por coligações da CDU com o SPD por duas vezes, ambas em governos liderados por Angela Merkel. A primeira vez entre 2005 e 2009 e a segunda entre 2013 e 2017.



Grande coligação

A designação de grande coligação aplica-se à aliança de governo entre os dois maiores partidos da Alemanha. A primeira grande coligação nestes moldes, já entre a CDU e o SPD, foi liderada por Kurt Georg Kiesinger, da CDU, entre 1966 e 1969.



Coligações estaduais

As alianças em grande coligação são comuns também ao nível estadual. Dos 16 estados federados que constituem a Alemanha, apenas quatro nunca formaram governos regionais segundo esses parâmetros.