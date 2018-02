Merkel escolhe rival interno Jens Spahn para ministro da Saúde

Chanceler alemã vai incluir no seu próximo Governo quatro novos rostos.

Por Lusa | 11:30

A chanceler alemã, Angela Merkel, vai incluir no seu próximo Governo quatro novos rostos, incluindo um dos seus rivais internos na União Democrata Cristã (CDU), Jens Spahn, avança a edição deste domingo do jornal Bild.

De acordo com o jornal, citado pela agência de notícias espanhola Efe, Spahn, encarada como um representante da ala mais à direita da CDU e também das gerações mais jovens, assumirá o Ministério da Saúde, um dos seis que o partido de Merkel terá a seu cargo no Governo de coligação.

Depois de uma reunião do novo Executivo, Merkel deverá anunciar oficialmente as suas escolhas para os ministérios do seu partido, deixando os restantes para o Partido Social Democrata (SPD).