Merkel felicita Macron pela sua "clara maioria parlamentar"

Também no Twitter, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Sigmar Gabriel, disse que o triunfo do movimento A República em Marcha, de Macron, "deixa o caminho livre para as reformas em França e na Europa".Já na primeira volta das eleições legislativas, no último domingo, o Governo alemão havia expressado a sua satisfação com a vitória de Macron, assim como fez em maio, quando o Presidente francês venceu a candidata de extrema direita, Marine Le Pen, na segunda volta das Presidenciais.O partido do Presidente francês, Emmanuel Macron, terá obtido a maioria absoluta, entre 355 e 425 assentos, num total de 577, segundo as sondagens à boca da urna.A abstenção atinge mais de 56%, um recorde para uma segunda volta das legislativas.O partido de direita Os Republicanos terá obtido 97 a 130 lugares e o Partido Socialista entre 27 e 49, enquanto a extrema direita garantiu a eleição de quatro a oito deputados e a esquerda radical (França Insubmissa e Partido Comunista) um total de 10 a 30 assentos.