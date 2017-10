Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Merkel "furiosa" com revelações sobre negociações com Theresa May sobre Brexit

Jornal britânico refere que Merkel "não gostou" da publicação da conversa entre a chefe do governo britânico e o presidente da Comissão Europeia.

Por Lusa | 10:05

A chanceler alemã está "furiosa" com a publicação num jornal alemão das conversações privadas sobre o "Brexit" por recear que as informações possam derrubar o governo britânico de Theresa May, noticia esta terça-feira o Times.



O jornal britânico refere, citando uma fonte de Berlim, cuja identidade não é revelada, que Merkel "não gostou" da publicação da conversa entre a chefe do governo britânico e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, durante um jantar, na semana passada.



A conversa refere-se à saída do Reino Unido da União Europeia.



No domingo, um jornal alemão noticiou que a líder conservadora britânica "tinha suplicado" ajuda no processo do "Brexit" adiantando que a primeira-ministra do Reino Unido estava "ansiosa, desalentada e desanimada".



Esta terça-feira, o jornal Times, de Londres, diz que a chanceler alemã está "preocupada" com a possibilidade de rutura negocial - que pode "prejudicar as economias europeias" - e "acabar com o Executivo de May".



Segundo o jornal britânico, a possibilidade de afastamento de Theresa May pode projetar o ministro dos Negócios Estrangeiros para a chefia do executivo de Londres, sendo que Boris Johnson é apontado "pelos alemães" como o político mais hostil por encarar o processo negocial com pouco realismo.



"Angela Merkel está furiosa com o que se publicou [no domingo]. Sabe-se que já perdeu a paciência com os conservadores britânicos, mas a última coisa que deseja é o afastamento de Theresa May em plena negociação sobre o 'Brexit'", disse a fonte do Times.



Na segunda-feira, Juncker mostrou-se surpreendido com as informações publicadas na Alemanha acrescentando que o encontro com Theresa May foi "um excelente jantar de trabalho".



O presidente da Comissão Europeia negou mesmo que Theresa May tenha "suplicado" ajuda sublinhando que "esse não é estilo dos primeiros-ministros britânicos".