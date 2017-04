Merkel "horrorizada" com o "repugnante ataque" em Dortmund

O porta-voz anunciou por outro lado que o ministro do Interior, Thomas de Maizière, vai assistir esta quarta-feira, "em sinal de solidariedade", ao jogo dos quartos-de-final da Liga dos Campeões entre o Dortmund e o Mónaco, previsto para terça-feira mas adiado para hoje devido ao ataque.



A chanceler, disse, elogiou "a serenidade" da polícia e dos adeptos e assegurou que todos os organismos encarregados da investigação farão "tudo ao seu alcance para encontrar os autores" do ataque e levá-los à justiça.O porta-voz anunciou por outro lado que o ministro do Interior, Thomas de Maizière, vai assistir esta quarta-feira, "em sinal de solidariedade", ao jogo dos quartos-de-final da Liga dos Campeões entre o Dortmund e o Mónaco, previsto para terça-feira mas adiado para hoje devido ao ataque.

A chanceler alemã, Angela Merkel, disse-se esta quarta-feira "horrorizada" com o "repugnante ataque" contra o autocarro que transportava a equipa do clube de futebol Borussia de Dortmund, que fez dois feridos."Como os habitantes de Dortmund e milhões de outras pessoas, a chanceler ficou horrorizada com a notícia do ataque contra o autocarro do BVB", disse o porta-voz da chanceler, Stefan Seibert, à imprensa.Seibert transmitiu desejos de rápidas melhoras aos dois feridos, um polícia e o jogador espanhol Marc Bartra, e disse ser "um alívio" não ter ocorrido "algo ainda pior".