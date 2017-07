Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Merkel não estranha conversa informal entre Trump e Putin durante jantar do G20

Casa Branca confirmou que o Presidente dos Estados Unidos, e o seu homólogo russo, tiveram uma conversa adicional.

Por Lusa | 17:05

A chanceler alemã, Angela Merkel, não estranha que líderes internacionais, como Donald Trump e Vladimir Putin, tenham uma conversa informal durante um jantar na cimeira do G20, relembrando que tais eventos servem para facilitar esses contactos.



A Casa Branca confirmou na terça-feira que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, tiveram uma conversa adicional, a segunda à margem da cimeira dos 20 países mais industrializados e emergentes (G20) que decorreu no início de julho na cidade alemã de Hamburgo, durante um jantar que foi seguido de um concerto.



Esta segunda conversa não tinha sido divulgada até à data pelas delegações de Washington e Moscovo, que só tinham relatado um encontro bilateral, a 07 de julho, que durou mais de duas horas.



Em declarações citadas pelas agências internacionais, o porta-voz da chanceler alemã, Steffen Seibert, recusou-se a comentar de forma específica a conversa entre Trump e Putin, mas disse que estes jantares "permitem, como é exatamente esperado, uma livre troca de opiniões".



E frisou que Angela Merkel não estava "surpresa ou confusa" por tal conversa ter ocorrido.



Numa altura em que existem fortes suspeitas de uma alegada ingerência russa nas presidenciais americanas de novembro de 2016 e de um presumível conluio entre a Rússia e elementos da campanha presidencial de Trump, a divulgação desta segunda conversa entre os dois líderes está a ter uma ampla cobertura por parte dos 'media' americanos.



Em Moscovo, Alexei Pushkov, deputado da câmara alta do parlamento russo, atacou esta quarta-feira a forma como a imprensa americana está a tratar deste assunto, qualificando a cobertura como "sensacionalista".



"Procuram detalhes de uma conversa secreta que não aconteceu. São doentes", disse Pushkov.