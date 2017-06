Merkel recebida pelo Papa em audiência privada

A chanceler, filha de um pastor luterano, encontrou-se em audiência privada com o Papa na biblioteca do Palácio Apostólico.



Os tratados internacionais e a cimeira do G-20, que a Alemanha acolherá entre 7 e 8 de julho em Hamburgo, foram também abordados. Merkel chegou ao Vaticano com o marido, Joachim Sauer, e foram recebidos pelo prefeito da Casa Pontifícia, o alemão Georg Ganswein.A chanceler, filha de um pastor luterano, encontrou-se em audiência privada com o Papa na biblioteca do Palácio Apostólico.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

O Papa Francisco recebeu ontem no Vaticano a chanceler alemã, Angela Merkel, e ambos discutiram temas como as relações multilaterais, a importância de África e o Acordo de Paris sobre combate às alterações climáticas.Depois do encontro, que durou 38 minutos, Merkel garantiu que ambos estão em sintonia no que diz respeito às relações multilaterais sem muros e à importância do continente africano pela sua proximidade com a Europa.A chanceler alemã abordou com o Papa a proteção do meio ambiente e o Acordo sobre o Clima de Paris, frisando que é uma "pena" a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, em abandonar o pacto internacional sobre o combate às alterações climáticas. Segundo Angela Merkel, o Papa está "muito de acordo" com a proteção do Planeta.