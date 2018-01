Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Merkel tenta formar aliança com o SPD

A CDU da chanceler alemã e o SPD de Martin Schulz falharam um acordo em novembro.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:40

A chanceler alemã, Angela Merkel, iniciou este domingo uma nova ronda de negociações para formar governo, mais de três meses após a vitótia, em minoria, nas legislativas alemãs.



Merkel e o líder social-democrata, Martin Schulz, manterão reuniões à porta fechada até quinta-feira. Contudo, mesmo que seja conseguido o ‘sim’ do SPD, as negociações formais não começam antes de março. Este demorado ‘namoro’ é já o mais longo período de sempre para formação de um governo na Alemanha.



"Não traçaremos linhas vermelhas", disse Schulz, que em novembro boicotou uma coligação devido ao castigo sofrido pelo SPD nas urnas em setembro, o pior resultado desde 1933.



Schulz recuou devido às pressões internas e externas, mas no SPD o grupo ‘NoGroKo’ (Não à Grande Coligação) quer impedir o regresso dos sociais-democratas a uma aliança com os democratas-cristãos de Merkel, no poder desde 2013.



O argumento é que isso custará ainda mais votos ao SPD e deixará o partido racista Alternativa para a Alemanha (AfD) como a maior força da oposição no Bundestag (parlamento alemão). "Penso que pode resultar", afirmou Merkel, manifestando otimismo ontem, à entrada para a primeira ronda de encontros.



Caso não haja acordo, Merkel pode formar uma aliança minoritária com os Verdes, com apoio parlamentar do SPD, mas a chanceler tem dito que prefere novas eleições a esse modelo de governo fraco.