Meteoro explode e provoca abalo nos EUA

Fenómeno iluminou o céu da zona de Detroit, no Michigan.

14:32

Um meteoro explodiu no céu esta terça-feira à noite na zona de Detroit, Michigan, nos EUA. A força da explosão foi tão significativa que provocou um abalo de magnitude de 2,0 na escala de Richter, segundo registou o Serviço Geológico daquele país.

Bill Cooke, especialista do Departamento de Estudos de Meteoros da NASA, no Alabama, revelou ao jornal Detroit News que este foi "um evento importante" a nível de astronomia pois, apesar da queda de meteoros ser recorrente em certos locais do mundo, no Michigan é algo raro. "Quando alcançam a atmosfera criam estes padrões de luz", explicou.

O momento insólito foi observado por diversas pessoas que se encontravam na rua. De seguida, o Departamento de Segurança e Controlo de Emergências do Condado de Ingham registou um número elevado de chamadas a reportar o sucedido. "Temos a indicação de que foi apenas uma luz provocada por um meteoro", comunicou na conta oficial do Twitter.



"Finalmente a minha câmara capturou algo interessante", escreveu Chris Laine, utilizador do Instagram, que aproveitou para partilhar um vídeo do momento em que o meteoro atinge a atmosfera e explode:





My WiFi camera finally caught something cool #metrodetroitmeteor Uma publicação partilhada por Chris Laine (@topherlaine) a 16 de Jan, 2018 às 5:56 PST





Também Zack Lawler conseguiu filmar uma parte da trajetória do meteoro. Este encontrava-se a conduzir quando um raio de luz atravessou o céu à sua frente. A ocorrência foi partilhada na sua conta pessoal no Twitter:









A NASA tem estado a analisar a trajetória e os dados relevantes para perceber melhor o acontecimento.