Meteoro explode no céu e causa sismo nos EUA

Um meteoro explodiu após ter atravessado a atmosfera e iluminou o céu de Michigan, estado norte-americano, provocando um sismo de magnitude 2.0 na escala de Ritcher, segundo avança a imprensa internacional.

O momento ficou captado por várias fotografias e vídeos que rapidamente disparam na internet.





Meteoro cai em Michigan, nos EUA, mas isso não é sinal do fim do mundo (ainda) ? https://t.co/9Ixo95F9JJ pic.twitter.com/4CJFTgA7IS

Os serviços de emergência locais enviaram uma mensagem aos moradores a explicar o que tinha acontecido e que não havia motivo de preocupação.

"Muitos falam de uma explosão, mas não existe qualquer indicação de que tenha caído no chão ou que tenha provocado danos", lê-se no texto enviado aos moradores, segundo avança a CBS News.





A ‘natural meteor fireball’ just exploded in the sky over Michigan https://t.co/YayFhY5NUr pic.twitter.com/vBwkut9xyf