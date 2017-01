México irá reembolsar EUA por custos com o muro fronteiriço

Em 2006, o então Presidente norte-americano, o republicano George W. Bush, aprovou uma lei para construir uma "barreira física" em cerca de 1.100 quilómetros ao longo da fronteira com o México, que tem uma extensão total de cerca de 3.000 quilómetros.A construção da "barreira física" nunca avançou, mas a lei aprovada por Bush não especificava qualquer prazo para a concretização da obra, o que possibilita agora o eventual financiamento do muro de Trump.A 22 de outubro, durante a campanha eleitoral das presidenciais norte-americanas, Donald Trump avisou que as autoridades mexicanas iriam ressarcir os Estados Unidos pelos custos envolvidos na construção do muro fronteiriço, que pretende travar a entrada de imigrantes ilegais no território americano."Disse que o México pagaria o muro, no entendimento de que o país iria reembolsar os Estados Unidos pelo custo total desse muro", disse então o magnata do imobiliário, uma posição que reiterou hoje.Antes, Trump tinha afirmado que seria o México a pagar diretamente a construção do muro.Em agosto, em plena campanha eleitoral, o Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, convidou os dois candidatos presidenciais norte-americanos, Donald Trump e a democrata Hillary Clinton, a visitarem o país.Trump aceitou o convite e, nessa altura, garantiu que não discutiu com Peña Nieto qualquer questão sobre quem iria pagar o quê."Não discutimos o pagamento do muro, isso fica para uma data mais à frente", garantiu então.Peña Nieto, por sua vez, escreveu na mesma altura no Twitter: "No início da conversa com Donald Trump, deixei claro que o México não vai pagar pelo muro".Segundo cálculos realizados pela comunicação social norte-americana, a ideia de Trump poderá custar cerca de 10 milhões de dólares (9,4 milhões de euros).As autoridades mexicanas já afirmaram por diversas ocasiões que não têm qualquer intenção de pagar um cêntimo que seja do muro que Donald Trump pretende construir.O congressista republicano Chris Collins afirmou hoje que Trump "tem todas as cartas que necessita" para pressionar o reembolso mexicano, porque "a economia do México depende dos consumidores norte-americanos".Donald Trump, vencedor das eleições presidenciais do passado dia 08 de novembro, será empossado a 20 de janeiro, numa cerimónia pública junto ao edifício do Capitólio, em Washington.