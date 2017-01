México não vai pagar "voluntariamente" muro defendido por Trump

O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, disse numa entrevista, na sexta-feira, que o México não vai pagar "voluntariamente" pelo muro que o presidente eleito Donald Trump quer construir na fronteira sul do país.



"Voluntariamente não vão pagar por algo com o qual não concordam. Disse voluntariamente. Vamos ver que outras opções vão ser tomadas", disse o chefe da diplomacia norte-americana numa entrevista à ABC.



John Kerry, no entanto, sugeriu que Trump pode simular que o México está a pagar o muro sem o fazer: "Suponho que podes fazer algo e fingir que são eles que o estão a fazer".





Estes comentários de Kerry ocorrem depois de Trump ter reiterado na sexta-feira que o México irá reembolsar os Estados Unidos pelos custos envolvidos na construção de um muro na fronteira entre os dois países, uma das promessas eleitorais do controverso multimilionário.Trump insistiu nesta ideia depois de terem vindo a público relatos de que líderes republicanos estariam a avaliar a possibilidade de financiar este muro com dinheiros federais, ao abrigo de uma lei de 2006 que abrange a construção de infraestruturas nos limites fronteiriços."Os 'media' desonestos não relatam que qualquer dinheiro usado para construir a Grande Muralha (...) será pago depois pelo México", escreveu o Presidente eleito na sua conta oficial da rede social Twitter.Em 2006, o então Presidente norte-americano, o republicano George W. Bush, aprovou uma lei para construir uma "barreira física" em cerca de 1.100 quilómetros ao longo da fronteira com o México, que tem uma extensão total de cerca de 3.000 quilómetros.A construção da "barreira física" nunca avançou, mas a lei aprovada por Bush não especificava qualquer prazo para a concretização da obra, o que possibilita agora o eventual financiamento do muro de Trump.A 22 de outubro, durante a campanha eleitoral das presidenciais norte-americanas, Donald Trump avisou que as autoridades mexicanas iriam ressarcir os Estados Unidos pelos custos envolvidos na construção do muro fronteiriço, que pretende travar a entrada de imigrantes ilegais no território americano."Disse que o México pagaria o muro, no entendimento de que o país iria reembolsar os Estados Unidos pelo custo total desse muro", disse então o magnata do imobiliário, uma posição que reiterou hoje.Antes, Trump tinha afirmado que seria o México a pagar diretamente a construção do muro.Segundo cálculos realizados pela comunicação social norte-americana, a ideia de Trump poderá custar cerca de 10 milhões de dólares (9,4 milhões de euros).As autoridades mexicanas já afirmaram por diversas ocasiões que não têm qualquer intenção de pagar um cêntimo que seja do muro que Donald Trump pretende construir.