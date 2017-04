México pede aos EUA respeito pelo seu processo eleitoral

O ministro das Relações Exteriores do México, Luis Videgaray, assegurou quinta-feira que o país nao ajudará a construir o muro na fronteira com os EUA reclamado pelo Presidente norte-americano Donald Trump, independentemente das dimensões que tenha.



"O México nao colaborará de maneira alguma na construção de um possível muro, meça este uma milha [1,6 quilómetros] ou duas mil milhas [3.220 quilómetros], seja feito de tijolos ou seja feito de barras. Este assunto nao faz parte da relação bilateral [com os EUA] e muito menos pode ser matéria de colaboração bilateral", disse Videgaray.



O governante mexicano reagiu assim, citado pela agencia noticiosa Efe, às declarações do secretario da Segurança Nacional norte-americano, John Kelly, que quarta-feira reconheceu ser "improvável" que o Governo de Trump chegue a construir uma "barreira física" que vá de costa a costa e cubra toda a fronteira entre os EUA e o México.



Luis Videgaray reuniu-se com John Kelly na quinta-feira, em Washington, e apesar de terem conversado sobre muitos temas relacionados com as migrações, o ministro Relações Exteriores do México assegurou que não falaram sobre o muro ou a forma de custear a sua construção, "porque não é um tema da relação bilateral, não é, nem deve ser".



"O Governo do México considera que a construção de um muro na fronteira é um gesto não amistoso. No fim de contas seria uma decisão de um país soberano sobre a forma como protege as suas fronteiras, mas não é um tema da relação bilateral", disse Luis Videgaray, Numa conferencia de imprensa no final da reunião.

"A resposta que recebi do secretário Kelly deu-me a entender que é um homem que escuta" e "compreendeu claramente a nossa posição como Governo", prosseguiu em conferência de imprensa na embaixada mexicana."Hoje, tenho sem dúvida o maior respeito pessoal e institucional pelo secretário Kelly. Creio que entendeu com toda a claridade a mensagem, aceitou o comentário e esteve à altura das circunstâncias", concluiu.Videgaray referia-se à resposta de Kelly durante a audiência de quarta-feira ao senador republicano John McCain, que expressou preocupação pelo crescente "sentimento anti-norte-americano" no México.McCain assegurou que "se as eleições decorressem amanhã no México, provavelmente ganharia um Presidente das esquerdas e anti-norte-americano nas presidenciais de 2018 e isso não pode ser bom para os Estados Unidos".Kelly responder: "Não seria bom para os Estados Unidos nem para o México.