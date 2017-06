México segue para as meias-finais das Confederações com reviravolta frente à Rússia

A equipa treinada pelo colombiano Juan Cambios Osorio terminou no segundo lugar do Grupo A, atrás de Portugal, que este sábadogoleou por 4-0 os neozelandeses, e vai defrontar o vencedor do agrupamento B, liderado pelo Chile, em igualdade pontual com a campeã mundial Alemanha.O avançado do Benfica Raul Jimenez, autor de um golo frente à Nova Zelândia, não saiu do banco de suplentes, mas os três jogadores do FC Porto convocados foram todos titulares: o médio Herrera e os defesas Layun e Diego Reyes, que teve de sair aos 38 minutos, devido a lesão.A ação de Herrera, ainda que inadvertida, foi importante para a obtenção do segundo golo do México, já que um passe longo do médio portuense surpreendeu a defesa anfitriã e o próprio guarda-redes Akinfeev permitindo que Lozano marcasse com um remate de cabeça... de fora da área.Pouco tempo depois, o México aumentou para 3-1, mas o golo foi anulado por fora de jogo com a ajuda do vídeo-árbitro, e a equipa 'visitante' controlou ainda mais facilmente o jogo quando Yuri Zhirkov foi expulso, por acumulação de cartões amarelos, aos 68 minutos.