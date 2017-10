Sobe para 360 o número de mortos no sismo no centro do México

Os três tremores de terra registados nas últimas três semanas no México provocaram mais de 450 mortos.

Por Lusa | 30.09.17

O número de vítimas mortais do terramoto do passado dia 19, no centro do México, subiu para 360, informou este sábado o coordenador nacional de Proteção Civil, Luis Felipe Puente.



A maior parte dos mortos foi registada na Cidade do México, com 219, onde se verificou o colapso de 38 edifícios.



Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca e o Estado do México são as regiões do país onde se verificaram as restantes mortes.



O balanço anterior, divulgado na quarta-feira, situava-se em 343 mortos.



Os três tremores de terra registados nas últimas três semanas no México provocaram mais de 450 mortos, o número mais alto desde o sismo de 1985 na Cidade do México, que se calcula que tenha matado cerca de 20 mil pessoas.



O Governo mexicano já estimou em 38 mil milhões de pesos (1,8 mil milhões de euros) o custo da reconstrução de casas, escolas e edifícios históricos afetados pelos terramotos de 07, 19 e 23 de setembro.