Michael Jackson continua a ser o morto mais rentável

'Forbes' dá a conhecer as 13 celebridades que morreram mais bem pagas.

13:30

Michael Jackson volta a liderar, pelo quinto ano consecutivo, a lista das figuras públicas que já morreram e que rendem mais dinheiro. A lista da 'Forbes' é divulgada todos os anos, pela altura do Hallloween.



O "rei da pop" continua a gerar milhões, mesmo oito anos despois de ter morrido. Em 2017, os valores fixaram-se nos 64,5 milhões de euros, mas prevê-se que o número cresça, já que em setembro foi lançado o álbum 'Scream' que contém os maiores êxitos do cantor.



No segundo lugar da tabela está Arnold Palmer, golfista norte-americano que faleceu em setembro do ano passado. Depois da morte, terá rendido 40 milhões de dólares, cerca de 34,4 milhões de euros.



O topo da tabela é fechado por Charles Schulz, criador das personagem Snoopy e Charlie Brown. O cartunista americano morreu em 2000. No último ano rendeu 32,7 milhões de euros.

A lista é composta pelo número místico de 13 celebridades. Entre elas pode-se encontrar também Elvis Presley, Bob Marley, David Bowie ou Albert Einstein.