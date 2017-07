Michel Temer foi traído por amigo de confiança

Geddel Vieira Lima gravou conversa que comprometeu gravemente o presidente.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 08.07.17

pub

Homem da mais absoluta confiança de Michel Temer, de quem é amigo e aliado fiel há décadas, o ex-ministro da Secretaria da Presidência Geddel Vieira Lima traiu, intencional ou acidentalmente, o chefe de Estado brasileiro. Foi Geddel quem avisou o empresário Joesley Batista, que gravou conversa que comprometeu gravemente Temer, de que o presidente costuma usar uma sala à prova de escutas para tratar de, como o ex-ministro classificou, "assuntos mais sensíveis", referindo-se a corrupção.

A afirmação foi feita pelo próprio Joesley em depoimento à Polícia Federal em 16 de Junho que tem vazado aos poucos para a imprensa. Segundo Joesley, a preciosa informação que Geddel lhe avançou permitiu-lhe escolher um gravador capaz de fintar os dispositivos anti-escuta instalados na sala usada por Temer para encontros secretos como o que teve com ele em 7 de Março passado na calada da noite e sem registo na agenda oficial.

No depoimento, o empresário, dono da JBS, líder mundial na producção de proteína animal, contou que Geddel o informou de que o presidente, quando tratava de assuntos que poderiam comprometê-lo, usava uma sala especialmente preparada para evitar escutas e gravações, pois possuía um sistema que bloqueava equipamentos electrónicos. Então, para poder gravar a conversa e obter provas contra Temer, Joesley, alvo de inúmeras denúncias de corrupção mas que já nessa altura tinha feito um acordo de colaboração com a justiça, usou um gravador emborrachado, que impedia a acção dos bloqueadores.

Com isso, ele conseguiu gravar por mais de 40 minutos o encontro que teve com o presidente e no qual Temer, segundo a análise do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e da Polícia Federal, avaliza a compra do silêncio de testemunhas e o suborno a um juíz e um procurador. Essa será também a razão da fraca qualidade do áudio em alguns momentos, pois o gravador, apesar de ter funcionado e registado a conversa, sofria a interferência do bloqueador magnético.

A sala secreta

Outra informação dada por Joesley e que compromete ainda mais Temer, que por causa dessa gravação está a ser investigado por corrupção e obstrucção à justiça por determinação do Supremo Tribunal Federal, é a existência e a localização da sala onde decorreu o encontro. É uma sala secreta, usada para encontros extra-oficiais, e cuja existência até agora não era conhecida.

Segundo Joesley, a sala fica na cave do Palácio do Jaburu, em Brasília, onde Temer mora com a família. Localiza-se estratégicamente ao lado da garagem, por onde visitas que precisam manter o anonimato podem entrar sem serem vistas, como ele fez num horário nada usual, cerca das 23 horas.

Ainda de acordo com Joesley, a sala fica por trás da área de serviço, geralmente só usada pelos funcionários da limpeza durante o horário normal de expediente. Bem longe dos salões e gabinetes dos andares superiores onde o presidente costuma receber os convidados menos incómodos.

Geddel Vieira Lima, forçado a demitir-se do governo meses atrás após ver o seu nome envolvido em mais um escândalo de corrupção denunciado por um outro membro do governo, o ministro da Cultura, Marcelo Callero, que se demitiu igualmente, foi preso segunda-feira passada. Segundo o Ministério Público, Geddel, supostamente a mando de Temer, agia nos bastidores junto às famílias de ex-aliados presos por corrupção pressionando para que estes não fizessem os temidos acordos de colaboração com a justiça.

As fugas de informação sobre o depoimento de Joesley conhecidas até agora não deixam claro em que circunstâncias Geddel deu ao empresário, que nessa altura considerava um aliado, a informação que está a colocar em risco o mandato do presidente. Joesley não detalhou, ou não foi divulgado nos vazamentos parciais, se Geddel deu a informação a Joesley de forma intencional, por já saber que este ia tentar gravar e comprometer Temer, ou de forma involuntária, numa indiscrição acidental no meio de uma das muitas conversas que o empresário diz ter tido com o ex-ministro sobre corrupção.