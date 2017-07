Mickey revela a crianças que serão adotadas

A família adotiva escolheu dar a notícia, levando as crianças à Disneyland de Orlando.

Tom e Courtney Gimour, de Portland, na Pensilvânia, levaram Janielle, de 12 anos, e Elijah, de 10, à Disneyland, e aproveitaram o momento para lhes contar que as crianças seriam adoptadas. A mãe escolheu o rato Mickey, a personagem mais conhecida da Disney, para dar a boa nova.

A família reuniu-se num dos parques da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, e contou com a ajuda do Mickey para dar a notícia sobre a data oficial da adoção.

No vídeo, podemos ver as duas crianças a serem recebidas pelo Mickey. Tiraram fotografias e, quando achavam que ficaria só por aí, são avisados sobre a novidade.



"O nosso amigo Mickey Mouse tem algo muito especial para partilhar com vocês, pessoal", disse o futuro pai das crianças. De seguida, a mãe mostra uma placa onde tem escrito "Dia de Adoção" e as crianças começam a chorar, emocionadas. Todos os presentes se comoveram e a família abraçou-se, num abraço que durou longos segundos.