Mike Pence diz que lei de sanções contra a Rússia vai ser promulgada em breve

Vice-presidente dos EUA avisou de que os dois países só poderão manter boas relações quando a "Rússia renunciar às ações destrutivas".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai promulgar em breve a lei de sanções contra a Rússia, anunciou esta terça-feira o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, de visita à capital da Geórgia.



"Brevemente, o presidente Trump vai formalizar definitivamente as sanções contra a Rússia, constituindo um sinal claro para todos os nossos aliados", disse Pence numa conferência de imprensa em Tbilissi, após um encontro com o primeiro-ministro da Geórgia, Guiorgui Kvrikasviliu.



Mike Pence acrescentou que os Estados Unidos gostariam de levantar as sanções e manter boas relações com o Kremlin, mas que tal só vai ser possível depois de a "Rússia renunciar às ações destrutivas".