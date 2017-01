Mil apoiantes de Israel protestam contra Conferência de Paris

Um deputado da direita francesa, Pierre Lellouche, acabou vaiado pela multidão quando defendeu a "solução de dois Estados".



No protesto, que se realizou junto à embaixada de Israel em Paris, muitos manifestantes empunhavam cartazes onde se podia ler "Foco em Israel", "O Iraque 500.000 mortos. Uma Conferência de Paris?", "Darfur 330.000 mortos. Uma Conferência de Paris?".



Para o presidente do Consistório Central de Israel em França, Mergui Joel, a paz vai acontecer assim que os palestinianos pararem com o terror, reconhecerem o Estado de Israel e Jerusalém como a sua única e indivisível capital.Um deputado da direita francesa, Pierre Lellouche, acabou vaiado pela multidão quando defendeu a "solução de dois Estados".No protesto, que se realizou junto à embaixada de Israel em Paris, muitos manifestantes empunhavam cartazes onde se podia ler "Foco em Israel", "O Iraque 500.000 mortos. Uma Conferência de Paris?", "Darfur 330.000 mortos. Uma Conferência de Paris?".

O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50%





50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







50% Muito insatisfeito

50%





50% Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

Pelo menos mil pessoas reuniram-se hoje, em Paris, a pedido das instituições judaicas francesas, para protestarem contra a conferência internacional sobre o conflito israelo-palestiniano, que se realiza com a ausência de ambas as partes."Viemos dizer que ninguém pode impor a Israel um estatuto diferente daquele que foi escolhido democraticamente e que a paz só pode ser o resultado de negociações diretas, como foi o caso do Egito e da Jordânia", disse Francis Kalifat, presidente do conselho representativo das instituições judaicas de França."Como é que não se pode compreender que este é o mesmo ódio que matou em Nice, em Berlim e em Jerusalém quatro jovens de 20 anos?", questionou, referindo-se ao ataque do passado dia 08 em Israel.