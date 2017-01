Mil pessoas morreram nos EUA devido às armas ilegais em 10 anos

O VPC salientou que o número pode ser ainda maior devido à inexistência de um "registo exaustivo dos incidentes mortais"."Lamentavelmente, já não nos surpreende quando um atirador, como o do aeroporto de Fort Lauderdale, tem licença de porte de arma de fogo", disse Kristen Rand.A 06 de janeiro, um antigo de militar matou cinco pessoas no aeroporto internacional de Fort Lauderdale, sul da Flórida.Os números demonstram também, segundo a VPC, que as leis estatais que permitem as armas não aumentaram a segurança pública, "antes pelo contrário".