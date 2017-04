Milhares de crianças no Peru sem comida, água e condições sanitárias

As tempestades têm danificado milhares de casas e destruído centenas de pontes e estradas.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A UNICEF alertou na quarta-feira que existem milhares de crianças no Peru em risco de má nutrição, devido às inundações e deslizes de terras que mataram 106 pessoas e deixaram inúmeras outras sem casa.A representante desta agência da ONU para a infância, Maria Luisa Fornara, disse à AP que cerca de 15 mil crianças com menos de 2 anos não tem acesso a comida, água potável e condições sanitárias.A nação andina tem sido atingida por uma série de chuvas fortes provocadas pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico.