Milhares de manifestantes em Washington para reclamar justiça racial

30.09.17

Milhares de manifestantes marcharam este sábado nas ruas de Washington para reclamar justiça racial nos Estados Unidos e criticar a falta de ação por parte do governo de Donald Trump.



Em dois protestos paralelos - uma "Marcha pelas Mulheres Negras" e uma outra, a "Marcha pela Justiça Social" -, os manifestantes concentraram-se na capital norte-americana.



"É difícil que os temas específicos das mulheres e jovens negras sejam destacados dentro do movimento de justiça racial deste país", considerou Farah Tanis, uma das organizadoras da marcha.



"Quando falamos de mortalidade materna, não creio que as pessoas saibam que atinge de forma desproporcionada as mulheres negras", sublinhou.



Os manifestantes, que empunhavam cartazes com lemas como "A escravidão nunca acabou, apenas evoluiu", denunciaram a persistência da supremacia branca nos Estados Unidos e contestaram a brutalidade policial e a discriminação contra imigrantes.



Também se concentraram em frente a um hotel propriedade do Presidente Trump, no centro de Washington.



A manifestação ocorre num momento de renovadas tensões raciais nos Estados Unidos, depois dos distúrbios em Charlottesville (Virginia) em agosto, quando um supremacista branco investiu, ao volante de um carro, contra um grupo de manifestantes antifascistas, matando uma pessoa e ferindo cerca de 20.



O fraco repúdio de Donald Trump à demonstração de força da supremacia branca nos EUA agitou ainda mais os ânimos.



Em resposta, no início da Liga de Futebol Americano, o desporto mais popular do país, centenas de jogadores ajoelharam-se durante a interpretação do hino nacional, para condenar a injustiça racial, um protesto que Trump criticou duramente, ao considerar este gesto como uma falta de respeito perante a bandeira norte-americana, exigindo que estes jogadores fossem despedidos.