Milhares em Washignton marcham pelo legado de Obama

Milhares de pessoas são esperadas este sábado em Washington numa marcha que pretende "proteger o sonho de Martin Luther King" e ainda "preservar o legado do presidente Barack Obama".



A National Action Network, um grupo da sociedade civil fundado pelo reverendo Al Sharpton, está a promover a marcha deste sábado e um comício para assinalar o Dia de Martin Luther King, na segunda-feira.



O feriado que assinala a vida do ativista político e Prémio Nobel da Paz Martin Luther King assinala-se na terceira segunda-feira do mês de janeiro.









A marcha, que pretende também "preservar o legado do presidente Barack Obama", ocorre menos de uma semana antes de o novo presidente norte-americano, Donald Trump, tomar posse.



A organização da marcha prevê que os participantes desfilem pela Avenida da Independência até a um parque junto ao memorial de Martin Luther King.

