Milhares de pessoas exigem liberdade dos ex-ministros do governo da Catalunha

Protestos ocorreram esta sexta-feira nas praças das prefeituras catalãs.

Por Lusa | 21:33

Milhares de pessoas, 8.000 em Barcelona, de acordo com a Guardia Civil, concentraram-se esta tarde nas praças das prefeituras catalãs para exigir a liberdade dos ex-ministros do governo catalão detidos na quinta-feira, entre outros.



Os manifestantes exigiam também a libertação do presidente da Assembleia Nacional Catalã (ANC), Jordi Sánchez, e do presidente do Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.



Entre os locais preenchidos pelos protestos destacam-se a praça de Sant Jaume, em Barcelona, as portas do Conselho Municipal de Barcelona e ainda o Consistório, zonas onde os manifestantes ergueram cartazes com mensagens de protesto.



Jordi Sánchez e Jordi Cuixart foram presos em 16 de outubro último depois de o Ministério Público os acusar de terem incitado manifestantes a atos violentos contra agentes do Estado.



A ANC e a Òmnium Cultural são acusadas de terem sido fundamentais na operacionalização do referendo, tanto na organização prévia como no próprio dia da votação.



O parlamento regional da Catalunha aprovou na passada sexta-feira a independência da região, numa votação sem a presença da oposição, que abandonou a assembleia regional e deixou bandeiras espanholas nos lugares que ocupava.



O executivo de Mariano Rajoy, do Partido Popular (direita), apoiado pelo maior partido da oposição, os socialistas do PSOE, anunciou no sábado a dissolução do parlamento regional, a realização de eleições em 21 de dezembro próximo e a destituição de todo o governo catalão.



Na quinta-feira a Audiência Nacional decretou a prisão incondicional para oito ex-ministros regionais, que prestaram declarações nesse dia, entre eles o vice-presidente do Governo regional demitido, Oriol Junqueras.



O presidente do Governo regional destituído, Carles Puigdemont, está em Bruxelas desde segunda-feira com quatro membros do seu executivo exonerado e a justiça espanhola deverá ainda esta sexta-feira emitir mandatos europeus de detenção para os obrigar a prestarem declarações na capital espanhola.



Também em Madrid na quinta-feira, o Supremo Tribunal espanhol decidiu colocar seis deputados regionais, entre eles a presidente do parlamento da Catalunha, Carme Forcadell, em vigilância policial até à próxima quinta-feira, quando voltarem a ser ouvidos pelo tribunal.