Milhares de pessoas retiradas de praia após explosão de barca de fogo de artifício

Milhares de pessoas foram retiradas de uma praia australiana quando uma barca carregada de fogo de artifício explodiu, horas antes da meia-noite.O acidente aconteceu em Terrigal, próximo de Sydney, no estado de Nova Gales do Sul. Os milhares de foliões estavam a assistir aos primeiros espetáculos pirotécnicos da festa de passagem de ano quando, pelas 21h00 locais (10h00 em Portugal).

Glad the two men are ok #Terrigal fireworks, was great up until. pic.twitter.com/fa8EXDE9iP