Milhares de polícias na Passagem de Ano

A presença reforçada de polícias nas ruas é visível em Espanha, mas especialmente em Madrid, palco do sangrento atentado que matou 193 pessoas, em março de 2004. Desde 2015, Espanha mantém o alerta terrorista no nível 4, o mais elevado desde 2004.



"A segurança absoluta não se pode garantir, mas temos a garantia e a confiança de que as forças de segurança trabalham sem descanso para nos proteger", afirmou Concepción Dancausa, delegada do governo da comunidade madrilena.A presença reforçada de polícias nas ruas é visível em Espanha, mas especialmente em Madrid, palco do sangrento atentado que matou 193 pessoas, em março de 2004. Desde 2015, Espanha mantém o alerta terrorista no nível 4, o mais elevado desde 2004.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O atentado da semana passada em Berlim, realizado com um camião, método igual ao do ataque em Nice, a 14 de julho, fez soar os alarmes em Espanha. Para evitar surpresas, o governo espanhol avançou com medidas de segurança excecionais para a quadra festiva do final do ano. Só em Madrid, haverá dois mil agentes a reforçar o aparato policial.Apesar dos cuidados adicionais, revelados depois de ser noticiada uma nova medida que vai autorizar os polícias a usarem armas de guerra durante as patrulhas, o governo assegura que "não há ameaças concretas" de atentado terrorista.Além do reforço de efetivos, a polícia espanhola vai adotar medidas excecionais de segurança, como, por exemplo, criar barreiras de proteção em pontos-chave, que podem ser barreiras de betão ou metal ou até colunas de veículos.