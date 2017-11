Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Milhares exigem saída de Mugabe do poder

O presidente resiste a deixar o poder e militares tentam uma solução negociada.

Por Francisco J. Gonçalves | 06:00

Centenas de milhares de pessoas inundaram ontem as ruas de Harare em clima de festa antecipada pela queda da ditadura de Robert Mugabe. O presidente, há 37 anos no poder, foi confinado a prisão domiciliária por um golpe militar, na quarta-feira, mas insiste em manter-se no poder até às eleições de 2018.

Entre vivas, sorrisos e gritos de triunfo, muitos manifestantes ostentavam cartazes com uma mensagem clara para Mugabe: "Deixa o Zimbabwe já!". A manifestação, proibida pelos militares até ontem, foi promovida por associações cívicas, sindicatos e pela muito influente associação dos veteranos de guerra.



A marcha foi pacífica, só havendo tensão quando os militares impediram os manifestantes de marchar sobre o palácio presidencial. Em protesto, centenas de pessoas sentaram-se no chão a cerca de 200 metros da residência oficial do presidente.



Recorde-se que o general Constantino Chiwenga manteve encontros com Mugabe na quinta-feira, para encontrar uma solução negociada. Enviados sul-africanos e o bispo Fidelis Mukonori mediaram as reuniões. Contudo, o presidente reiterou que é o presidente legítimo e insiste em permanecer no poder até às eleições de 2018. A ZANU-PF, partido de Mugabe, ameaça destituir o presidente à força.



ZANU-PF debate destituição do presidente

A ZANU-PF, do presidente Robert Mugabe, reúne-se hoje para debater a destituição do chefe de Estado e a sua substituição por Emmerson Mnangagwa, o vice-presidente destituído a semana passada por Mugabe.



O comité central do partido deverá ainda votar o afastamento da mulher de Mugabe, Grace, da chefia da Liga de Mulheres da ZANU-PF. Recorde- -se que foi a demissão do vice- -presidente e a intenção de deixar o poder a Grace que desencadeou o golpe militar que depôs Mugabe.