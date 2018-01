Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Milhares fogem após terramoto na costa oeste dos EUA

Alerta de tsunami causou o pânico no Alasca.

Por Ricardo Ramos | 10:14

Milhares de pessoas abandonaram esta terça-feira, em pânico, as regiões costeiras do Alasca, após um sismo de 7,8 graus na escala de Richter ter provocado um alerta de tsunami em toda a costa Oeste dos Estados Unidos e na província canadiana de Columbia Britânica.



Moradores em fuga entupiram as estradas para se afastarem das zonas mais vulneráveis e milhares de pessoas passaram a noite em abrigos, escolas e pavilhões desportivos na ilha de Kodiak, ao largo da costa do Alasca.



O alerta só seria cancelado várias horas depois, primeiro na Califórnia e no Havai, e depois em toda a zona afetada. "Estamos todos bem, isso é que importa", disse um morador.



O sismo, que teve uma magnitude inicial de 8,2 graus, não provocou vítimas nem danos materiais de monta, mas chegaram a registar-se ondas de 10 metros perto do epicentro, localizado no Oceano Pacífico, 250 quilómetros a Sudoeste da localidade de Chiniak.