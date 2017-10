Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanhóis exigem na rua mais diálogo e unidade em Espanha

Barcelona recebe este domingo manifestação que defende a permanência da região em Espanha.

Por José Carlos Marques | 07:00

Madrid foi ontem palco de duas manifestações em simultâneo que tinham como ponto comum a crise da Catalunha. Mas se os 150 mil (segundo os organizadores) manifestantes que tomaram a praça Colón levaram bandeiras de Espanha para exigir a unidade do país e reclamar "prisão para Puigdemont [líder regional da Catalunha que organizou o referendo ilegal]", na vizinha praça Cibeles o apelo era mais pacífico. Os ‘blancos’ - cor usada pelos cerca de 1500 manifestantes - pediram diálogo entre o governo regional da Catalunha e o executivo de Madrid, que se mantém intransigente em não falar com os catalães enquanto a ameaça da declaração de independência se mantiver.



Também em Barcelona os ‘blancos’ saíram de casa para pedir moderação e diálogo. Os manifestantes concentraram-se junto à sede da Câmara de Barcelona, com uma tarja gigantesca que fazia uma simples pergunta: "Falamos?"



Em várias cidades espanholas houve manifestações semelhantes às de Madrid e de Barcelona, que decorreram sem notícia de incidentes. Mas o grande desafio dos que se opõem à vontade independentista da Catalunha está reservado para hoje. A Sociedade Civil Catalã, associação cívica que defende a permanência da região em Espanha, convocou uma manifestação pela unidade que vai levar a Barcelona altos dirigentes dos principais partidos espanhóis. A incógnita é saber quantos catalães se juntarão à marcha.



Esquerda basca quer república

Arnaldo Otegi, líder da coligação basca EH Bildu, defendeu ontem em Vitória a criação da República Confederal de Euskal Herria, que englobaria 3 regiões: a comunidade autónoma de Euskadi, a comunidade foral de Navarra e os três territórios do País Basco francês. Partido aprovou a moção e diz que Catalunha é o exemplo a seguir.



Catalães abrem conta fora da região

Os pedidos de abertura de contas bancárias fora da Catalunha aumentaram nos últimos dias nesta região espanhola, segundo fontes financeiras citadas pela agência Efe. Entretanto, o CaixaBank e o Banco Sabadell, os dois maiores bancos catalães, decidiram mudar as suas sedes para Valência e Alicante.