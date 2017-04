Milhares saíram à rua para homenagear vítimas de atentado em Estocolmo

Mikael Berggren, um habitante de Estocolmo de 36 anos que estava no local com os seus dois filhos de três e um ano, considera importante que a vida da cidade, habitualmente segura, não se altere.



O presidente da câmara de Estocolmo, Karin Wanngård, elogiou "uma cidade aberta, enamorada da democracia e da tolerância".



"Estocolmo é a nossa cidade, uma cidade que se orgulha de ser o que queremos que seja. O medo não pode prevalecer, o terrorismo nunca poderá vencer", disse a social-democrata, dirigindo-se aos participantes.



A iniciativa foi lançada na rede social Facebook e levou milhares de suecos a prestarem a sua homenagem às vítimas junto do local onde o camião atropelou várias pessoas.



Dois cidadãos suecos, entre os quais uma criança, um britânico e um belga, são as vítimas mortais do atentado.



A polícia sueca acredita que o autor do ataque é um uzbeque de 39 anos, que foi detido na sexta-feira, mas as investigações não descartam a possibilidade de o atacante ter tido ajuda de outras pessoas.



