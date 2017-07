Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Milhões de venezuelanos votam em referendo contra Maduro

Consulta simbólica pretende evitar a realização da Assembleia Constituinte, proposta pelo presidente da Venezuela.

Mais de sete milhões de eleitores venezuelanos votaram contra a Assembleia Constituinte, proposta pelo presidente Nicolas Maduro, no plebiscito simbólico realizado este domingo no país.



"Esta ação, realizada pela população venezuelana, é uma mensagem clara e contundente, a nível nacional e internacional, de que a população quer uma mudança de Governo através da democracia", sublinhou Cecilia García Arocha, a reitora da Universidade Central da Venezuela e membro da comissão de garantias do plebiscito.



Apesar de a votação ser simbólica, a consulta tem como objetivo exigir às Forças Armadas do país que intervenham para proteger a atual constituição e o parlamento, onde a oposição de Maduro detém a maioria.



No mesmo dia, os apoiantes de Maduro realizavam um ensaio para a Assembleia Constituinte, agendada para o dia 30 de julho, onde se irão eleger os membros da assembleia que vão redefinir a constituição do país, datada de 1999.



O plebiscito fica marcado mais uma vez por atos violentos: Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas a tiro, quando um grupo de homens disparou contra um posto de voto.



Os protestos na Venezuela têm vindo a intensificar-se nos últimos três meses, onde pelo menos 94 pessoas já perderam a vida.