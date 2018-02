Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Milionário conhece noiva no dia do casamento

Casal participou em 'reality show' que proporciona casamentos à "primeira vista".

15:51

Ben e Stephanie eram noivos, apesar de nunca se terem conhecido. O milionário e a polícia participaram no 'reality show' "Married at First Sight", do canal britânico Channel 4, onde os noivos só se conhecem no dia em que trocam as alianças.



O recém-casal garante que houve uma quimíca instantânea entre os dois assim que se viram, no entanto, não fizeram sexo durante a lua de mel, em Maiorca.



"Ele é adorável, é doce, é engraçado, é lindo. Se a nossa relação continuar a evoluir assim, certamente que irei apaixonar-me por ele", explica Stphanie durante o primeiro episódio do porgrama, onde garante que não houve nenhum tipo de envolvimento sexual durante os dias na ilha espanhola.



Já Ben não parece tão satisfeito com a falta de prática sexual. "Há uma grande tensão entre nós, sinto-me completamente esmagado por ela. É como se fosse uma criança outra vez e ter de esperar para lhe tocar", diz.



De acordo com as regras do programa, os dois terão de viver juntos durante mais sete semanas, para depois decidirem se querem ou não ficar juntos. Segundo o programa, os dois são "o casal perfeito", depois de terem sido analisados por um algoritmo que cruza as personalidades dos dois.