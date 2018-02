Milionário "implorou para fazer sexo" com avó

Dono do famoso hotel Mirage é acusado de assédio e abusos sexuais.

Steve Wynn, empresário multimilionário e dono da cadeia de hotéis Wynn Resorts, está no centro de um novo escândalo sexual no EUA. O norte-americano, de 76 anos, é acusado por várias ex-funcionárias de assédio e abusos sexuais, que terão ocorrido no final da década de 80 e durante os anos 90, no mítico hotel Mirage, do qual Wynn é o dono.

"Ele implorou para fazer sexo comigo. Disse que nunca tinha feito sexo com uma avó e que queria muito experimentar", revela uma das antigas empregadas do hotel, segundo documentos judiciais.

A mulher, que hoje tem 75 anos, revelou ainda ao Las Vegas Review-Journal que tudo aconteceu em 1989 e que foi avisada pelo chefe que fazer sexo com Steve Wynn "era a única maneira de manter o emprego".

"Não fui forçada a fazer nada. Mas senti-me obrigada. Não o queria fazer, mas temia muito perder o emprego", explicou a mulher, que tem oito filhos e vários netos.

O escândalo estalou após o Wall Street Journal denunciar uma série de casos que nunca foram investigados. Imediatamente, a Wynn Resorts abriu uma investigação interna, mas o dono, acusado pelos ex-empregados de vários crimes de abuso sexual, assédio e má conduta, nega tudo e assegura que "não passa de uma cabala organizada" pela sua ex-mulher.

Num dos episódios denunciados, Wynn é acusado de ter pressionado uma trabalhadora de um salão de beleza para fazer sexo com ele e de lhe ter pago depois mais de 5 milhões de euros, para que mantivesse o silêncio sobre o caso.

Em 1998, o Las Vegas Review-Journal acabou por não publicar um notícia que dava conta de 11 empregadas do Mirage que se queixavam que Wynn as tinha assediado e dito que "ficavam feias vestidas com os uniformes". Na altura tinha entrado em vigor a regra da que os empregados daquele hotel era obrigados a perder peso, caso tivessem engordado mais de três quilos desde a data em que foram contratados.