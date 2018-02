Milionário acusado de "marcar namoradas como gado"

Empresário que organiza orgias em mansão vê-se envolvido em várias polémicas.

14:27

Travers Beynon, mais conhecido como ‘ O Homem dos Doces’, saltou para a ribalta depois de divulgar o seu estilo de vida de milionário playboy nas redes sociais. O empresário, dono da uma das principais tabaqueiras australianas, mostra-se em festas na sua opulenta mansão, sempre acompanhado das mais belas modelos, que trata como namoradas, e organiza festas de sexo em ambiente de luxo. Mas a fama de Travers tem-se revelado uma faca de dois gumes e já o obrigou a apagar a conta da sua mansão (a ‘Loja dos Doces’), depois de ser acusado de "marcar as namoradas como se fossem gado", de pagar para ter modelos em sua casa e de se mostrar com as mulheres presas por uma trela.

Trai a mulher todos os dias e ela não se importa

Uma das citações mais conhecidas do empresário é a sua afirmação de que dorme "com quatro mulheres diferentes todas as noites", na sua mansão avaliada em mais de 2,5 milhões de euros.

"Eu nunca durmo muito porque faço muito sexo. Invento uma posição sexual diferente todas as semanas", assegura o milionário. No entanto, Travers é casado com Taesha, de 26 anos, e tem quatro filhos, que vivem com ele na mansão.

Os pais da jovem modelo não concordam com as escolhas de vida da filha e sustentam que "o que se passa naquela casa é igual ao que ocorre em determinadas seitas".

Taesha nega as acusações e garante ser feliz, mesmo sabendo que o marido a trai todos os dias. "Sou eu que sou casada com ele. Ele tem muitas namoradas mas, ao fim do dia, tem apenas uma mulher", diz confiante.

Mulheres marcadas "como se fossem gado"

A mais recente polémica surgiu depois de Travers Beynon ter mostrado várias das suas namoradas com a mesma tatuagem ‘Free Choice’, em referência à empresa de tabaco do milionário.

O playboy também mostrou o processo das mulheres serem tatuadas com a sua marca e, nas redes sociais, foi alvo de ataque por parte de vários grupos de defesa dos direitos das mulheres, que consideraram que Travers estava a "marcar as namoradas como se fossem gado".

Depois de ter sido criado um movimento de revolta na Internet, que terminou com a denúncia em massa da conta de Instagram onde o milionário publicava fotos de mulheres nuas e seminuas (atualmente está inacessível).

Travers acabou por explicar que, na realidade, tudo não tinha passado de uma campanha de marketing. "Estou a organizar uma das minhas famosas festas de sexo mas para os meus fãs. Os primeiros 40 a fazerem a mesma tatuagem que as minha namoradas têm viagem e estadia pagas", defende o empresário, sem no entanto revelar quando se vai realizar a primeira festa da ‘Loja dos Doces’ aberta a fãs.

Acusado de machismo depois de ‘passear’ mulheres de trela

Não é a primeira vez que Travers se vê a braços com questões relacionadas com os direitos das mulheres e a igualdade. Em 2015 deu que falar em todo o mundo ao publicar uma foto sua com a mulher e uma namorada, ambas de gatas no chão, a serem passeadas com trelas presas aos biquínis.

"Ele pode achar tudo muito engraçado, mas mais ninguém pode achar piada a uma coisa daquelas. É profundamente degradantes", consideraram os avós da esposa de Travers.

Nas redes sociais, o polémico milionário limitou-se a dizer que é ele "quem paga as contas em casa" e que por isso faz "o que quiser", aproveitando para afirmar que respeita a mulher, a namorada e os filhos, "porque a família é a melhor das festas".

Mensagens provam que de paga às namoradas

As namoradas de Beynon são uma presença constante nas festas na ‘Loja dos Doces’ e depressa se tornam celebridades nas redes sociais, seguidas por milhares de utilizadores.

O empresário gaba-se dos seus dotes no quarto, mas o ex-gestor de vendas que trabalhou para Travers tem provas de que não é bem assim.

Em tribunal, quando Travers acusou o funcionário de roubar 55 mil euros, foi confrontado com pagamentos duvidosos a mulheres. Mensagens de telemóvel revelavam que os pagamentos seriam feitos para que o empresário tivesse mais mulheres presentes nas festas da mansão e também durante as férias na Riviera Francesa, Londres e Ibiza.