Milionário suspeito foge para os EUA

Eike é investigado na Operação Calicute, desdobramento da Lava Jato, que em novembro passado levou para a cadeia o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho e mais oito pessoas, acusadas de desviar milhões dos cofres públicos. Eike terá dado ‘luvas’ de 16,5 milhões a Cabral para este favorecer as suas empresas. É ainda acusado de depositar mais de 100 milhões em paraísos fiscais depois de declarar falência, em 2014, e de ficar a dever milhões a credores.Além de Eike, a Justiça pediu a prisão de outras oito pessoas ligadas ao empresário e a Cabral, entre elas Flávio Godinho, vice-presidente do Flamengo.

O empresário Eike Batista, que há sete anos era o sétimo homem mais rico do Mundo e o mais rico do Brasil, segundo a Forbes, teve ontem a prisão preventiva decretada pela Justiça do Rio de Janeiro, acusado de corrupção. A Polícia Federal tentou prendê-lo em casa, mas Eike não estava e passou à condição de fugitivo.Segundo o advogado, Eike viajou terça-feira para os EUA em trabalho, mas ontem negociava com as autoridades o regresso ao Brasil, pois pretende entregar-se.A polícia alertou a Interpol para localizar e prender Eike e tenta determinar se fugiu após ser alertado sobre o mandado de prisão, pois para sair do Brasil usou um passaporte alemão e não o habitual.