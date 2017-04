Militar que matou namorada e disse que sangue era ketchup considerado culpado

Jay Nava, um militar na reserva, esfaqueou a namorada pelo menos onze vezes na casa onde esta vivia com os filhos, em Bournemouth, no Reino Unido. As crianças estavam no andar de cima quando o crime aconteceu. Nava foi agora considerado culpado em Tribunal pela morte da jovem.O corpo da mulher de 27 anos foi encontrado sem vida em posição fetal debaixo de um lençol e com marcas de ter sido atacado com uma faca de cozinha. Após o ataque, o militar escondeu o corpo de Natasha Wake dentro de um armário debaixo das escadas da habitação.Um dos filhos da jovem acordou com os gritos da mãe durante o crime e, ao descer as escadas da casa para pedir um sumo, encontrou a mãe morta e sangue espalhado pelas paredes. Jay disse à criança que a mulher estava a dormir e que o sangue era "ketchup".





O crime ocorreu em outubro de 2016, após Natasha ter descoberto que o namorado, Jay, estava a ser investigado pelas autoridades por alegados ataques sexuais, avançou na altura o jornal britânico The Sun.



O casal namorava desde 2013 mas estaria a separar-se.



