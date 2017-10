Militares e polícias desfilam em Madrid sob o lema "orgulho em ser espanhóis"

Parada anual com a presença do Rei Felipe é vista como manifestação de unidade nacional.

10:36

Madrid recebe esta quinta feira o 'Dia da Festa Nacional', que leva 4 mil polícias e militares a desfilar no Paseo de la Castellana. A festa tradicional de 12 de outubro (conhecida pela sigla 12-0) tem este ano um significado especial, devido à intenção separatista da Catalunha.



Tanto que este ano o lema da parada é 'orgulhosos de ser espanhóis'. É a primeira vez que polícias e militares desfilam juntos, sublinha o jornal El Mundo.



Em Barcelona, a data também está a ser assinalada com uma manifestação, com o lema "Catalunha Sim, Espanha Também", convocada por associações catalãs contrárias à independência.



A data de 12 de outubro tem a ver com os descobrimentos marítimos. A 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo desembarcou na ilha caribenha de Guanahani, dando início à exploração das Américas. A data é há muito celebrada como a festa da 'hispanidade'.



Declaración de independencia de Cataluña

El 12-O en pleno desafío independentista, en vivo | Los Reyes presiden el desfile en plena crisis de Cataluña