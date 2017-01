Militares venezuelanos acusam parlamento de desrespeito

"Não é um apelo à rebelião, pelo contrário, é um apelo para fazer cumprir a Constituição e permitir que o povo venezuelano vote", disse Júlio Borges, que anunciou depois que vão ser analisadas denúncias de alegado envolvimento de membros do alto comando militar no narcotráfico e em violações de direitos humanos.No comunicado divulgado hoje, que conclui com a mensagem "independência e pátria socialista, viveremos e venceremos", as FAV dizem ratificar ao povo venezuelano "a irredutível vocação de servir os mais elevados interesses e o inquebrável compromisso de respeitar e fazer cumprir a Suprema Lei da República", como tem sido feito nos último 17 anos, em que enfrentaram "graves atentados, como golpes de Estado e greves petrolíferas".As FAV reiteram "absoluta lealdade e incondicional apoio no esforço que dia a dia realiza [o Chefe de Estado] para superar as dificuldades"."Convém ressalvar o sistemático desrespeito que em forma desafiante se vem praticando desde um setor da AN contra as autoridades legitimamente constituídas, como o Supremo Tribunal de Justiça, ao violar o texto constitucional que o define como o máximo e último intérprete da Constituição, pelo que todas as instâncias do Estado estão obrigadas a acatar estritamente", explica.Segundo as FAV, "qualquer ato originado à margem da norma é considerado fora do fio constitucional e carente de legalidade" e "não conduz a nada".No comunicado, as FAV dizem que "já chega de chamados que pretendem envolver a instituição em situações de corte faccioso, contrárias à sua essência constitucional e profissional" e ratificam "o compromisso de defender a todo custo as conquistas da revolução bolivariana em beneficio da amada nação, para preservá-la para sempre soberana e independente".