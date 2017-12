'Mini idade do gelo' pode atingir a Europa em 2030

Temperaturas vão baixar drasticamente durante cerca de 30 anos.

"A intensidade da radiação solar vai ser drasticamente reduzida. Portanto, vamos ter menos calor a entrar na atmosfera, o que reduzirá a temperatura", explica Valentina Zharkova.





"Vai estar frio, mas não vai ser uma idade do gelo em que tudo vai congelar, como nos filmes de Hollywood", disse à IFL Science.

Uma 'Mini idade do gelo' pode atingir a Terra, em 2030, é o que diz um estudo realizado por um grupo de investigadores, que prevê que as temperaturas baixem drasticamente em toda a Europa, durante cerca de 30 anos.Um modelo matemático da atividade magnética do sol indica que as temperaturas vão começar a baixar já a partir de 2021, alteração que pode levar o planeta a viver condições climatéricas semelhantes às do século XVII.O alerta lançado pela equipa liderada por Valentina Zharkova revela ainda que a diminuição esperada da temperatura está associada ao fenómeno solar comparável ao 'mínimo de Maunder', período com menos manchas solares do que o comum. Esta espécie de inatividade do sol apanhou a Europa e a América do Norte de surpresa, durou cerca de 50 anos e ficou conhecida como a 'pequena idade do gelo'.A investigadora estima que daqui a doze anos, um fenómeno idêntico possa atingir a Europa e dure cerca de 30 anos.Ainda assim, segundo a investigadora, não é caso para alarme porque