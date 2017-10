Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministério Público turco manda deter 133 funcionários por envolvimento em golpe de Estado

Polícia lançou uma operação em 11 localidades da província de Ancara.

05.10.17

O Ministério Público de Ancara ordenou esta quinta-feira a detenção de 133 funcionários por estarem alegadamente envolvidos no fracassado golpe de Estado militar de 15 de julho de 2016, informou a agência semipública turca Anadolu.



A polícia lançou uma operação em 11 localidades da província de Ancara para deter 101 funcionários do Ministério das Finanças e 32 do Ministério do Trabalho e Segurança Social.



Dos funcionários detidos, apenas quatro ainda trabalhavam nos referidos ministérios, tendo os restantes sido anteriormente despedidos por decreto emitido durante o estado de emergência por alegado envolvimento no golpe fracassado.



A maioria dos suspeitos estão acusados de utilizar a ByLock, uma aplicação móvel encriptada que alegadamente era usada pelos seguidores do clérigo islamita Fethullah Gulen, a quem Ancara responsabiliza pelo golpe.



Em janeiro passado, o Ministério Público de Istambul assegurou que tinha identificado cerca de 215.000 utilizadores da ByLock, todos suspeitos de serem membros ou simpatizantes da rede de Gulen.