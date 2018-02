Ministra imposta por Temer é investigada por suspeitas de tráfico de droga

Cristiane Brasil tem sido impedida de tomar posse pela justiça.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 16:44

A ministra nomeada do Trabalho, Cristiane Brasil, anunciada por Temer há um mês, mas que ainda não tomou posse porque a justiça tem impedido, é suspeita de associação ao tráfico de droga no Rio de Janeiro numa investigação enviada esta sexta-feira à Procuradoria-Geral da República (PGR). O processo foi enviado à PGR pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, estado natal de Cristiane.

O processo foi aberto em 2010 pela polícia do Rio de Janeiro mas até agora não tinha avançado devido a diversas manobras, nomeadamente o facto de estar ter conseguido evitar receber as intimações judiciais. Agora, com a polémica pública em redor da insistência de Temer em nomear Cristiane para a pasta do Trabalho, mesmo depois de ser condenada por violar direitos laborais, o processo, começou a andar.

O Ministério Público Regional pediu o inquérito à polícia e, logo em seguida, remeteu-o ao Ministério Público Federal. O MPF, por seu turno, encaminhou-o imediatamente à Procuradoria-Geral, já que a ministra nomeada foi eleita deputada federal em 2014 e, por isso, tem privilégio de foro, só podendo ser investigada pela PGR e julgada pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse inquérito, Cristiane é acusada de, nas eleições de 2010, se ter associado aos traficantes que controlam o bairro de Cavalcanti, um morro pobre da capital fluminense com várias favelas onde tem um dos seus principais redutos eleitorais, para garantir exclusividade de propaganda na região. De acordo com as denúncias recebidas pela polícia e pelo Ministério Público, Cristiane, então vereadora e secretária municipal do Rio de Janeiro, pagou aos traficantes para que mais nenhum outro partido pudesse fazer campanha naquele bairro.

Apesar de não ter sido candidata nesse ano, fez uma campanha a favor da reeleição do então cunhado, o deputado estadual Marcus Vinícius. As denúncias relatam que o chefe do tráfico no morro do Cavalcanti, um traficante conhecido como "Zézito", obrigou os líderes comunitários a realizarem uma campanha exclusiva para o partido de Cristiane, que chegou a ameaçar matar diversas pessoas que não estavam a obedecer à ordem.

A ministra nomeada é filha de Roberto Jefferson, presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que ficou célebre em 2005 ao romper com o então presidente Lula da Silva e denunciar o esquema de corrupção que ficou conhecido como "Mensalão" e pelo qual ele próprio acabou por ficar preso vários anos. Foi Jefferson, hoje um dos principais aliados de Temer, quem indicou a filha para comandar o Ministério do Trabalho, e Temer, que tem perdido sucessivos recursos na justiça, recusa-se a escolher outro nome, alegando que juízes não podem interferir na decisão de um presidente.