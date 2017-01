Ministro brasileiro rejeita que novo motim tenha sido retaliação

A imprensa local tinha atribuído o mortífero motim a uma resposta à violência ocorrida esta semana numa outra prisão, na cidade de Manaus, onde morreram 56 reclusos.Imagens da prisão de Roraima divulgadas pela imprensa local confirmaram a tese de que houve uma chacina já que mostram dezenas de presos ensanguentados ao longo dos corredores da prisão e alguns corpos decapitados.Em menos de uma semana motins prisionais provocaram pelo menos 95 mortos nas regiões norte e nordeste do Brasil.Destes, 60 presos foram assassinados em duas cadeias do estado Amazonas, 33 em Roraima e outros 2 no estado nordestino de Paraíba.Os motins prisionais evidenciam a crise do sistema penitenciário brasileiro, cujas prisões estão superlotadas com milhares de presos vivendo em condições sub-humanas.O Governo federal lançou ontem um plano de segurança nacional, mas não houve sinal de que a iniciativa irá conter no curto prazo a guerra entre membros do PCC, Comando Vermelho (CV) e FDN, consideradas atualmente as três grandes fações que disputam o controlo do tráfico de drogas no Brasil.