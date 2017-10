Ministro da Defesa das Filipinas declara fim dos combates em Marawi

Nos últimos cinco meses morreram mais de mil pessoas nesta região.

Por Lusa | 07:14

O ministro da Defesa das Filipinas declarou esta segunda-feira o fim dos combates contra os extremistas islâmicos afiliados ao Daesh em Marawi (sul), onde nos últimos cinco meses morreram mais de mil pessoas.



"Anuncio o fim de todas as operações de combate em Marawi", disse Delfin Lorenzana à imprensa, durante uma reunião de segurança com os homólogos da região. O encontro decorreu no norte de Manila.



O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, declarou na quarta-feira que a cidade de Marawi ficou livre, dois dias depois de o exército ter matado dois principais líderes rebeldes.



O conflito em Marawi matou mais de mil pessoas, incluindo 897 rebeldes, 164 soldados e 47 civis, e 395 mil deslocados, que foram alojados em acampamentos e terrenos desportivos nas aldeias próximas, de acordo com fontes oficiais.