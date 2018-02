Ministro da Defesa do Brasil vai comandar nova pasta da Segurança Pública

Raul Jungmann foi escolhido por Michel Temer para fazer face à criminalidade do país.

15:21

O até esta segunda-feira ministro brasileiro da Defesa, Raul Jungmann, vai ser o titular do novo Ministério Extraordinário da Segurança Pública.



A nova pasta deve ser criada ainda esta segunda-feira pelo presidente Michel Temer através de Medida Provisória, um decreto presidencial com carácter extraordinário que precisa ser aprovado pelo Congresso em até 60 dias mas que, até lá, começa a valer provisoriamente no dia em que é promulgado.



O Ministério da Segurança Pública é uma resposta de Temer à vaga de criminalidade sem limites que assola vários estados do país, e que os governos e as polícias regionais não têm conseguido controlar.



A nova pasta deve começar a funcionar já amanhã, terça-feira, com o anúncio oficial de Jungmann e a escolha por este dos seus principais assessores, mesmo não estando ainda criada a estrutura física e administrativa do que será o 29º Ministério do governo Temer.

Jungmann foi escolhido pelo presidente entre mais de 10 nomes sugeridos, pela sua facilidade de circulação quer entre os comandos das Forças Armadas, com os quais tem mantido um excelente relacionamento, e com governos e polícias de diversos estados.



Como ministro da Defesa, Jungmann enviou ao longo de 2017 e nos primeiros dois meses de 2018 tropas federais para ajudarem a combater a violência em vários estados brasileiros, nomeadamente no nordeste do país e o Rio de Janeiro.

Com a decretação, no passado dia 15, da intervenção militar na área da segurança no estado do Rio de Janeiro, a nomeação de Jungman facilita ainda mais a interação entre o interventor no estado fluminense, o General Braga Neto, e o novo Ministério da Segurança Pública.

Para o novo órgão governamental vão passar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Penitenciário Nacional, que até agora estavam sob a tutela do ministro da Justiça, Torquato Jardim, que fica com o seu ministério praticamente esvaziado. Para o comando do Ministério da Defesa vai ficar interinamente o actual secretário de Estado da pasta, general Joaquim Silva e Luna.