Ministro da saúde turco confirma uso de gás sarin na Síria

O exército americano e as forças russas que estão na Síria acreditam que as forças governamentais do país são os responsáveis pelo bombardeamento químico, que matou quase cem pessoas, entre elas muitas crianças.O Observatório para os Direitos Humanos da Síria afirmam que o ataque foi levado a cabo por aviões de guerra pertencentes ao exército militar Sírio.





O gás sarin é um químico que causa dores inimagináveis no corpo e é praticamente impossível de detetar, até porque não tem odor ou sabor: basta as pessoas estarem expostas para serem afetadas.

