Trump é "fonte de incerteza"

O ministro das Finanças japonês disse esta terça-feira que o Presidente norte-americano é "uma fonte extrema de incerteza" para a economia do Japão, mas previu que o favorável enfraquecimento do iene se vai manter na primeira metade de 2017.



"Devemos considerar que é uma fonte extrema de incerteza para a economia", disse Taro Aso sobre Donald Trump, durante uma sessão da Comissão de Orçamento do parlamento japonês em que analisou as perspetivas da moeda japonesa.



Os comentários de Aso surgem numa altura em que cresce o clima de preocupação em torno da agenda económica protecionista de Trump e depois de o Presidente norte-americano ter assegurado que a força do dólar desfavorece a economia nacional.









Os grandes exportadores japoneses saem favorecidos por um dólar forte, que melhora a sua competitividade e lucros, enquanto um câmbio desfavorável afeta seriamente a capacidade exportadora nipónica, que compõe praticamente 40% do PIB do país.



Na sua intervenção, reproduzida pela agência Kyodo, o titular da pasta das Finanças, indicou que é "necessário" ter em conta esta situação, mas que a tendência de um dólar forte e um iene fraco se manterá provavelmente durante a primeira metade de 2017.

